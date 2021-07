Massimo Antonelli: "Il Lazio a rischio giallo. Tra i nuovi infetti, giovani, prime dosi e no-vax" (Di venerdì 16 luglio 2021) “Rischiamo nuove zone gialle. La variante Delta corre e a settembre avremo un nuovo balzo di contagi. Il dato positivo è che le ospedalizzazioni sono al minimo grazie al vaccino. Dobbiamo continuare a proteggerci”. Sono queste le parole del professor Massimo Antonelli, direttore Terapie Intensive del Policlinico Gemelli di Roma. Ad HuffPost commenta il dato dell’aumento dei contagi nel Lazio: secondo l’Unità di crisi regionale, i casi sono quintuplicati in appena 15 giorni, registrando un boom tra i giovani. Si teme il ritorno alla zona gialla a inizio agosto, se non addirittura lunedì 26 luglio. La Regione ha avviato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) “Rischiamo nuove zone gialle. La variante Delta corre e a settembre avremo un nuovo balzo di contagi. Il dato positivo è che le ospedalizzazioni sono al minimo grazie al vaccino. Dobbiamo continuare a proteggerci”. Sono queste le parole del professor, direttore Terapie Intensive del Policlinico Gemelli di Roma. Ad HuffPost commenta il dato dell’aumento dei contagi nel: secondo l’Unità di crisi regionale, i casi sono quintuplicati in appena 15 giorni, registrando un boom tra i. Si teme il ritorno alla zona gialla a inizio agosto, se non addirittura lunedì 26 luglio. La Regione ha avviato ...

