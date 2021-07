Lutto a Napoli, trovato morto l’attore Libero De Rienzo: fu Siani in “Fortapasc” (Di venerdì 16 luglio 2021) trovato morto nella sua abitazione Libero De Rienzo, attore 44enne di origini napoletane. Classe ’77, è diventato celebre per aver interpretato Giancarlo Siani nel film di Marco Risi “Fortapasc” del 2009. Addio a Libero De Rienzo: l’attore muore a 44 anni Il ritrovamento è avvenuto presso un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021)nella sua abitazioneDe, attore 44enne di origini napoletane. Classe ’77, è diventato celebre per aver interpretato Giancarlonel film di Marco Risi “” del 2009. Addio aDemuore a 44 anni Il ritrovamento è avvenuto presso un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

arwen0506 : RT @bisagnino: Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione… - Nicolet04458256 : RT @bisagnino: Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione… - EdiMommi : RT @bisagnino: Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione… - DaridaGabriele : RT @bisagnino: Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione… - RosellaLara19 : RT @bisagnino: Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione… -