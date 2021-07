Libero De Rienzo | la Procura apre un fascicolo e dispone l’autopsia | si teme l’ombra della droga

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi Roma ha aperto unsulla morte diDe, l’attore regista e sceneggiatore trovato senza vita ieri sera in casa sua, dopo che un amico aveva dato l’allarme poiché non riusciva più a contattarlo da qualche giorno. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, che ha divulgato la notizia dell’indagine, i pm romani procederebbero per «morte come conseguenza di altro reato» e hanno dispostosul corpo del 44enne che, per quanto noto allo stato attuale, è morto d’infarto. L’ipotesi investigativa prende in considerazione l’eventualità che De ...