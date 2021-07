Libero De Rienzo, aperte le indagini per chiarire le cause del decesso (Di venerdì 16 luglio 2021) Per la morte di Libero De Rienzo il pm Francesco Minisci ha aperto le indagini per chiarire le cause del decesso Questa mattina il mondo del cinema è stato scosso dalla triste notizia della morte improvvisa dell’attore, regista e sceneggiatore Libero De Rienzo, che a soli 44 anni è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione romana. In un primo momento si è parlato di infarto. I sanitari allertati e giunti sul posto non hanno potuto fare nulla, solo costatarne il decesso. Tuttavia, il Corriere della Sera informa che i magistrati ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Per la morte diDeil pm Francesco Minisci ha aperto leperledelQuesta mattina il mondo del cinema è stato scosso dalla triste notizia della morte improvvisa dell’attore, regista e sceneggiatoreDe, che a soli 44 anni è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione romana. In un primo momento si è parlato di infarto. I sanitari allertati e giunti sul posto non hanno potuto fare nulla, solo costatarne il. Tuttavia, il Corriere della Sera informa che i magistrati ...

