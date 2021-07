Inter, prime amichevole col Lugano: a cosa sta pensando Inzaghi (Di venerdì 16 luglio 2021) Domani l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo allo stadio Cornaredo di Lugano per la prima amichevole stagionale: la probabile Dopo la sgambata di mercoledì con il Sarnico, l’Inter è pronta per la prima amichevole della sua stagione. Domani allo stadio Cornaredo i nerazzurri affronteranno il Lugano con un’importante novità. Tutti i 6.300 posti dello stadio potranno essere occupati. Il piccolo impianto sarà aperto però ai soli spettatori in possesso del Certificato Covid svizzero o del Green Pass europeo. Difficile immaginare una probabile formazione – spiega ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Domani l’di Simonescenderà in campo allo stadio Cornaredo diper la primastagionale: la probabile Dopo la sgambata di mercoledì con il Sarnico, l’è pronta per la primadella sua stagione. Domani allo stadio Cornaredo i nerazzurri affronteranno ilcon un’importante novità. Tutti i 6.300 posti dello stadio potranno essere occupati. Il piccolo impianto sarà aperto però ai soli spettatori in possesso del Certificato Covid svizzero o del Green Pass europeo. Difficile immaginare una probabile formazione – spiega ...

