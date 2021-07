Green pass sì o no? Il problema non è questo ma trovarci a discuterne dopo un anno e mezzo (Di venerdì 16 luglio 2021) La recente decisione di Macron di estendere il cosiddetto Green pass – il certificato verde per l’avvenuta vaccinazione – anche ai ristoranti e mezzi di trasporto ha scatenato innumerevoli reazioni da parte del mondo politico e dell’opinione pubblica. Alcuni politici si schierano a favore di tale scelta, mentre altri sollevano problemi di vario tipo, dalla privacy alla libertà personale. Con la diffusione della variante Delta in Europa e nel Regno Unito si teme di dover affrontare una nuova ondata di contagi. Paesi come la Francia e l’Italia sembrano affidarsi quasi esclusivamente alla capacità della campagna di vaccinazione di evitare incrementi rapidi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) La recente decisione di Macron di estendere il cosiddetto– il certificato verde per l’avvenuta vaccinazione – anche ai ristoranti e mezzi di trasporto ha scatenato innumerevoli reazioni da parte del mondo politico e dell’opinione pubblica. Alcuni politici si schierano a favore di tale scelta, mentre altri sollevano problemi di vario tipo, dalla privacy alla libertà personale. Con la diffusione della variante Delta in Europa e nel Regno Unito si teme di dover affrontare una nuova ondata di contagi. Paesi come la Francia e l’Italia sembrano affidarsi quasi esclusivamente alla capacità della campagna di vaccinazione di evitare incrementi rapidi di ...

