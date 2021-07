Gkn, anche i ristoratori sciopereranno contro le multinazionali (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo la procedura di licenziamento collettivo attivata da Whirlpool a Napoli e Gkn a Firenze anche i ristoratori e gli albergatori scenderanno in piazza per protestare contro lo strapotere delle multinazionali. Nel mirino del settore della ristorazione le grandi piattaforme di delivery e loro onerose prestazioni Il caso Gkn e la discesa in campo dei ristoratori Lo stabilimento Gkn a Firenze, fonte lavocenews.it“Un gesto simbolico, per sensibilizzare l’opinione pubblica, perché si rivolga direttamente alle nostre attività, anziché affidarsi alle multinazionali straniere. Alcune ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo la procedura di licenziamento collettivo attivata da Whirlpool a Napoli e Gkn a Firenzee gli albergatori scenderanno in piazza per protestarelo strapotere delle. Nel mirino del settore della ristorazione le grandi piattaforme di delivery e loro onerose prestazioni Il caso Gkn e la discesa in campo deiLo stabilimento Gkn a Firenze, fonte lavocenews.it“Un gesto simbolico, per sensibilizzare l’opinione pubblica, perché si rivolga direttamente alle nostre attività, anziché affidarsi allestraniere. Alcune ...

