Giorgia Palmas in Sardegna festeggia il compleanno della figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tra un po’festeggerà il primoavuta Filippo Magnini ma ieri hannoto ildi Sofia. La primogenita diha compiuto 13 anni, un’età che fa pensare alla sua mamma che la sua piccola non è più una bambina. In quattro formano una famiglia meravigliosa ma per tanti anni Sofia esono cresciute insieme, da sole. In estate latorna sempre nella sua isola, dalla sua famiglia. Dopo un periodo di vacanza sempre in ...