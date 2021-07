Eurozona | inflazione confermata al +1 | 9% su base annua a giugno

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) –in frenata l’dell’nel mese di. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +1,9% sutendenziale, come stimato nella stima flash e indicato dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un incremento del 2%. Sumensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,3%, come stimato dagli analisti e uguale al mese precedente. L’core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dello 0,9% su ...

Confermata in frenata l'inflazione nell'Eurozona nel mese di giugno. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +1,9% su base tendenziale, come stimato nella stima flash e indicato dal consensus. Eurostat ha comunicato che nel mese di giugno l'Indice dei prezzi al consumo europeo (finale) si è attestato al +1,9% su base annuale risultando pari alle aspettative degli addetti ai lavori e in calo. Svelati i dati sull'inflazione nell'Eurozona a giugno. In focus i prezzi al consumo del mese di maggio, con particolare attenzione alle variazioni in rialzo.