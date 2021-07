Contagi in aumento: per le regioni torna l’incubo chiusure. Ecco perché non ha più senso (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Risalgono i Contagi ma non i ricoveri, Ecco perché vanno rivisti i criteri per le fasce di rischio: non si possono rispedire le regioni in zona gialla o arancione, men che mai quelle a vocazione turistica. I numeri del monitoraggio settimanale parlano chiaro: risale l’Rt – criterio ormai obsoleto – ma “l’impatto della variante Delta è ancora minimo”. E’ questo il punto. Eppure i giornaloni mainstream filogovernativi già stanno titolando con: “Ecco quali regioni rischiano nuove chiusure”. Fermi tutti, tra quelle a rischio ci sono Sicilia e Sardegna, tanto per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Risalgono ima non i ricoveri,vanno rivisti i criteri per le fasce di rischio: non si possono rispedire lein zona gialla o arancione, men che mai quelle a vocazione turistica. I numeri del monitoraggio settimanale parlano chiaro: risale l’Rt – criterio ormai obsoleto – ma “l’impatto della variante Delta è ancora minimo”. E’ questo il punto. Eppure i giornaloni mainstream filogovernativi già stanno titolando con: “qualirischiano nuove”. Fermi tutti, tra quelle a rischio ci sono Sicilia e Sardegna, tanto per ...

