Che Hamilton, Silverstone esulta: è davanti a tutti nella 1ª Sprint Race. Leclerc 4° (Di venerdì 16 luglio 2021) di Lewis Hamilton il miglior tempo delle qualifiche di questo sperimentale GP di Gran Bretagna. Come previsto dal nuovo format che viene provato questo fine settimana, dunque, l'inglese della Mercedes ...

34_liss : RT @rtl1025: ?? Lewis #Hamilton ha dominato prime qualifiche del venerdì nella storia della #Formula1 che serviranno per griglia di partenza… - fd_J2021 : RT @FUnoAT: #Hamilton “Sono stato martedi in fabbrica al simulatore e poi anche stamane per non sprecare tempo: stiamo spremendo ogni picco… - CorriereQ : Che Hamilton, Silverstone esulta: è davanti a tutti nella 1ª Sprint Race. Leclerc 4° - perchetendenza : 'Hamilton': Perché è stato il più veloce nelle qualifiche del #BritishGP e partirà davanti a tutti nella Qualifica… - BWhiteblack : E beh come da protocollo gia' visto e rivisto...gomme nuove+aggiornamenti=Hamilton che da la paga a tutti...! Grazie Fia???? -