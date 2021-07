Cannes 2021, Pierfrancesco Favino accorre a Cannes per il “maestro” Bellocchio (Di venerdì 16 luglio 2021) Il principe di Homburg, nel 1997, li aveva visti per la prima volta insieme e Il traditore ha riconfermato la collaborazione nel 2019. In entrambe le occasioni, i film diretti da Marco Bellocchio e interpretati da Pierfrancesco Favino erano stati presentati in concorso al Festival di Cannes, rispettivamente nella 50° e nella 72° edizione. Una stima e un’amicizia reciproca li unisce, dunque, da 22 anni. Per questo, l’interprete romano ha dedicato un messaggio al regista, il quale riceverà domani 17 luglio la Palma d’Oro alla carriera. Festival di Cannes ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Il principe di Homburg, nel 1997, li aveva visti per la prima volta insieme e Il traditore ha riconfermato la collaborazione nel 2019. In entrambe le occasioni, i film diretti da Marcoe interpretati daerano stati presentati in concorso al Festival di, rispettivamente nella 50° e nella 72° edizione. Una stima e un’amicizia reciproca li unisce, dunque, da 22 anni. Per questo, l’interprete romano ha dedicato un messaggio al regista, il quale riceverà domani 17 luglio la Palma d’Oro alla carriera. Festival di...

