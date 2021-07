Calciomercato Serie C, Piacenza: arrivano Nava e Spini (Di venerdì 16 luglio 2021) Piacenza - Il Piacenza , in una nota, ha ufficializzato l'accordo annuale con opzione per un'altra annata per il difensore Riccardo Nava e l'attaccante Christian Spini . Ecco il comunicato del club: "... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato l'accordo annuale con opzione per un'altra annata per il difensore Riccardoe l'attaccante Christian. Ecco il comunicato del club: "...

Advertising

calciomercatoit : ? #SerieA - Niente maglie verdi a partire dalla stagione 2022/2023 - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Piacenza: arrivano Nava e Spini: Per entrambi accordo annuale con opzione di rinnovo per un'… - zazoomblog : Calciomercato Inter via come Joao Mario Resta in Serie A - #Calciomercato #Inter #Mario #Resta - ReTwitStorm_ita : #Serie A, #Addio alle #Maglie #Verdi | #Svolta #Dalla #Prossima stagione - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Renate: dal Milan arriva il giovane Sala: Il club lombardo accoglie il classe 2001 a titolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Milanmania: gennaio di fuoco, serve un centrocampista titolare. Mercato positivo, ma Romagnoli è un problema Assume una importanza ancor più rilevante invece il quinto rinforzo di centrocampo, dopo il sorteggio del calendario di Serie A. Nel mese di gennaio e primi febbraio, senza Kessiè e Bennacer, ...

Calciomercato Serie C, Renate: dal Milan arriva il giovane Sala Nella stagione 2020/2021 compie l'esordio assoluto in Serie C, collezionando 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, prima con la maglia del Cesena , quindi con quella della Pro Sesto . Ad ...

Serie A, le cessioni di calciomercato più ricche squadra per squadra Sky Sport Calciomercato Palermo, la verità su Pandolfi: due club di B sul talento della Turris Strada deciusamente in salita per il Palermo di proprietà di Hera Hora che punta il talentuoso jolly offensivo di proprietà della Turris, Luca Pandolfi: due club di B in pole position per aggiudicarsi ...

Inter, Nandez non può essere il dopo-Hakimi Asse caldo di calciomercato tra Inter e Cagliari, in particolar modo il nome che stuzzica di più è quello di Nandez. Le squadre si preparano a tornare in campo dopo le emozioni di Euro 2021, si avvici ...

Assume una importanza ancor più rilevante invece il quinto rinforzo di centrocampo, dopo il sorteggio del calendario diA. Nel mese di gennaio e primi febbraio, senza Kessiè e Bennacer, ...Nella stagione 2020/2021 compie l'esordio assoluto inC, collezionando 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, prima con la maglia del Cesena , quindi con quella della Pro Sesto . Ad ...Strada deciusamente in salita per il Palermo di proprietà di Hera Hora che punta il talentuoso jolly offensivo di proprietà della Turris, Luca Pandolfi: due club di B in pole position per aggiudicarsi ...Asse caldo di calciomercato tra Inter e Cagliari, in particolar modo il nome che stuzzica di più è quello di Nandez. Le squadre si preparano a tornare in campo dopo le emozioni di Euro 2021, si avvici ...