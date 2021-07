BSB | inizio in salita per Danny Kent | ' Non trovo il giusto feeling'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo il Test Tour degli scorsi mesi, sembrava che tra i possibili protagonisti del British Superbike in grado di lottare per le posizioni da podio potesse esserci anche il campione del mondo Moto3 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BSB inizio

GPOne.com

Dopo il Test Tour degli scorsi mesi, sembrava che tra i possibili protagonisti del British Superbike in grado di lottare per le posizioni da podio potesse esserci anche il campione del mondo Moto3 ...... è lui l'anti - Rea? Andrea Locatelli, voto 6: Incassatore Guida la moto che sta dominando l'... Luke Mossey, voto 6: Dignitoso Sparaflesciato dalal Mondiale SBK, il britannico non commette ...Dopo il Test Tour degli scorsi mesi, sembrava che tra i possibili protagonisti del British Superbike in grado di lottare per le posizioni da podio potesse esserci anche il campione del mondo Moto3 ...Dello squadrone ufficiale BMW Motorrad il miglior tempo nelle prime libere della 12h Estoril per 0"034 rispetto a YART Yamaha, risale Yoshimura Suzuki.