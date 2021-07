Advertising

Giorno_Brescia : Brescia, alta tensione tra Cellino e Inzaghi. Divorzio in arrivo? - Beatric04906159 : RT @gabrielecatania: @LorenzoCast89 essere competitivi, puntare su una buona istruzione pubblica è fondamentale. Qualche scuola privata d'e… - amaryllide1 : RT @gabrielecatania: @LorenzoCast89 essere competitivi, puntare su una buona istruzione pubblica è fondamentale. Qualche scuola privata d'e… - marioricciard18 : RT @gabrielecatania: @LorenzoCast89 essere competitivi, puntare su una buona istruzione pubblica è fondamentale. Qualche scuola privata d'e… - gabrielecatania : @LorenzoCast89 essere competitivi, puntare su una buona istruzione pubblica è fondamentale. Qualche scuola privata… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia alta

IL GIORNO

tensione in casa del. L'attenzione generale è focalizzata su voci che si stanno facendo sempre più ricorrenti e che sarebbero concordi nell'ipotizzare possibili dissapori tra ...... Campobasso e Pisa (16), Arezzo e Bologna (15), Gorizia, Como, Vicenza, Trento, Siena, Modena e Pavia (14), Pistoia, Salerno, Forlì - Cesena, Pesaro e Urbino e Ancona (13), Isernia e(11) .Brescia - Alta tensione in casa del Brescia. L’attenzione generale è focalizzata su voci che si stanno facendo sempre più ricorrenti e che sarebbero concordi nell’ipotizzare possibili dissapori tra il ...Pesaro e Urbino e Ancona (13), Isernia e Brescia (11) . Quanto all’indice Rt, il più alto si rileva in Abruzzo, 1,21, il più basso in Molise, pari a 0. Ecco i dati Regione per Regione, riferiti alla ...