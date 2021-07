Baldur's Gate 3 ottiene la patch 5 che migliora il sistema dei dadi, aggiunge nuovi oggetti e molto altro (Di venerdì 16 luglio 2021) La scorsa settimana è stata annunciata e ora eccola qui: la patch 5 di Baldur's Gate 3, titolo in sviluppo presso Larian Studios, è ora disponibile per tutti i giocatori che partecipano all'accesso anticipato del gioco. Il nuovo aggiornamento è incredibilmente corposo ed aggiunge una serie di nuove funzionalità: tra queste, l'Active Roll System, l'iconico sistema di dadi. Questa modifica fa sì che incantesimi e altri bonus ora influenzeranno le prove di abilità. Oltre a questo sono stati aggiunti gli obiettivi in background che forniscono mini missioni che incoraggiano il gioco di ruolo e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) La scorsa settimana è stata annunciata e ora eccola qui: la5 di's3, titolo in sviluppo presso Larian Studios, è ora disponibile per tutti i giocatori che partecipano all'accesso anticipato del gioco. Il nuovo aggiornamento è incredibilmente corposo eduna serie di nuove funzionalità: tra queste, l'Active Roll System, l'iconicodi. Questa modifica fa sì che incantesimi e altri bonus ora influenzeranno le prove di abilità. Oltre a questo sono stati aggiunti gli obiettivi in background che forniscono mini missioni che incoraggiano il gioco di ruolo e ...

Advertising

falostesso : @QuelBia94 ma non è competitiva per quel motivo, puó esserlo per la vastità di titolo già presenti su Steam. Cose t… - 39rosmadprive : @bethofharne @Spike_Lebowski Il gameplay fa venire la diarrea, l'open world è pieno di quest inutili e la trama è i… - Aurenar : Dungeons & Dragons: Dark Alliance è il verso più 'caciarone' della produzione su licenza D&D. Lontano da Solasta e… - infoitscienza : Baldur's Gate 3: la patch 5 arriva la prossima settimana, include l'Active Roll System e gli Obiettivi di Background - cutiepanny : RT @dlcompare_it: Se possedete già Baldur's Gate III, preparatevi a scaricare la patch e a testare i cambiamenti delle meccaniche di gioco… -