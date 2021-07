Auto: in Europa +13,3% immatricolazioni a giugno (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel mese di giugno in Unione Europea, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.282.503 Auto, il 13,3% in più dello stesso mese del 2020. Nel primo semestre dell'anno il totale è di 6.486.351 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel mese diin Unione Europea, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.282.503, il 13,3% in più dello stesso mese del 2020. Nel primo semestre dell'anno il totale è di 6.486.351 ...

Advertising

Giordano218 : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… - NunquamDeorsum : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… - ALisimberti : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… - vaniacavi : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… - fabius10scudi : RT @Michele_Arnese: 'Le emissioni di CO2 derivanti dalle sole auto circolanti in Europa sono circa l’1% delle emissioni mondiali', dice Pao… -