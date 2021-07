Alluvione storica in Belgio: un uomo sfonda un muro con una mazza e salva un’anziana imprigionata (Di venerdì 16 luglio 2021) Con 23 morti e 4 dispersi il Belgio deve fare i conti con le conseguenze di un’Alluvione storica. Dal Paese arrivano le immagini dei salvataggi di residenti rimasti bloccati nelle proprie case Non soltanto la Germania ha dovuto fare i conti con un’ondata di maltempo e con alluvioni di proporzioni storiche. Anche il Belgio è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) Con 23 morti e 4 dispersi ildeve fare i conti con le conseguenze di un’. Dal Paese arrivano le immagini deitaggi di residenti rimasti bloccati nelle proprie case Non soltanto la Germania ha dovuto fare i conti con un’ondata di maltempo e con alluvioni di proporzioni storiche. Anche ilè L'articolo NewNotizie.it.

