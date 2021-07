A letto in tenda e a colazione coi pirati: i corsi di mare ‘per far tornare a vivere i ragazzi (Di venerdì 16 luglio 2021) Dormire una o due settimane in tenda in spiaggia, svegliarsi la mattina e fare colazione mentre qualcuno legge brani dedicati alla storia dei pirati, poi capire la differenza tra venti portanti e di bolina e quella tra nodi di arresto, di avvolgimento e gasse; e infine uscire in mare, a vela. Tutto questo dedicato ad adolescenti normodotati o con difficoltà psichiche o fisiche, indifferentemente e tutti insieme: sono i corsi di “Mal Di mare”, scuola di vela residenziale che ospita ogni anno gruppi di ragazzi tra i 5 e i 18 anni dal ’95, ma prima ancora una specie di centro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Dormire una o due settimane inin spiaggia, svegliarsi la mattina e farementre qualcuno legge brani dedicati alla storia dei, poi capire la differenza tra venti portanti e di bolina e quella tra nodi di arresto, di avvolgimento e gasse; e infine uscire in, a vela. Tutto questo dedicato ad adolescenti normodotati o con difficoltà psichiche o fisiche, indifferentemente e tutti insieme: sono idi “Mal Di”, scuola di vela residenziale che ospita ogni anno gruppi ditra i 5 e i 18 anni dal ’95, ma prima ancora una specie di centro ...

