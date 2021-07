Twitter eliminerà i Fleets, il suo grande flop (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: Twitter)L’esperimento dei Fleets è ufficialmente non riuscito. Twitter ha infatti annunciato nelle scorse ore che la sua versione delle storie di Instagram non sarà più disponibile per gli utenti della piattaforma a partire dal prossimo 3 agosto. Il social di microblogging aveva lanciato le sue storie a scomparsa solo nove mesi fa, ma ha scelto di farne a meno a causa del basso utilizzo della funzione. L’azienda ha fatto sapere però che lavorerà a nuovi prodotti, senza ancora specificare di cosa si tratti e se siano sulla stessa scia dei Fleets. Al momento del lancio di questa funzione, l’anno scorso, ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto:)L’esperimento deiè ufficialmente non riuscito.ha infatti annunciato nelle scorse ore che la sua versione delle storie di Instagram non sarà più disponibile per gli utenti della piattaforma a partire dal prossimo 3 agosto. Il social di microblogging aveva lanciato le sue storie a scomparsa solo nove mesi fa, ma ha scelto di farne a meno a causa del basso utilizzo della funzione. L’azienda ha fatto sapere però che lavorerà a nuovi prodotti, senza ancora specificare di cosa si tratti e se siano sulla stessa scia dei. Al momento del lancio di questa funzione, l’anno scorso, ...

Advertising

Dontlookback81 : RT @Dio: Dal 3 agosto Twitter eliminerà i Fleet, diventando così l'unico social al mondo che non è riuscito a far funzionare le stories. No… - antocalderone : Twitter eliminerà i Fleets, il suo grande flop - LucaSince1982 : RT @Dio: Dal 3 agosto Twitter eliminerà i Fleet, diventando così l'unico social al mondo che non è riuscito a far funzionare le stories. No… - Carlotta_Lottie : RT @Dio: Dal 3 agosto Twitter eliminerà i Fleet, diventando così l'unico social al mondo che non è riuscito a far funzionare le stories. No… - valente08 : RT @Dio: Dal 3 agosto Twitter eliminerà i Fleet, diventando così l'unico social al mondo che non è riuscito a far funzionare le stories. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter eliminerà Google non bloccherà i cookie di terze parti su Chrome fino al 2023 ... a partire dalla metà del 2023 "Chrome eliminerà gradualmente il supporto per i cookie di terze parti per un periodo di tre mesi che terminerà alla fine del 2023 " . Condividi: Twitter Facebook Mi ...

Val Susa. Assalto "No Tav" al cantiere: lacrimogeni e polizia, domani la visita di Salvini ... scrive su Twitter il leader della Lega, che torna dopo due anni a Chiomonte - l'ultima volta c'era ... la società italo - francese incaricata di costruire e poi di gestire l'infrastruttura, eliminerà ...

Twitter eliminerà i Fleets, il suo grande flop Wired.it ... a partire dalla metà del 2023 "Chromegradualmente il supporto per i cookie di terze parti per un periodo di tre mesi che terminerà alla fine del 2023 " . Condividi:Facebook Mi ...... scrive suil leader della Lega, che torna dopo due anni a Chiomonte - l'ultima volta c'era ... la società italo - francese incaricata di costruire e poi di gestire l'infrastruttura,...