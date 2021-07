Tutto confermato: Nikola Vasic della Reggina va in prestito al Vasalunds (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo avevamo anticipato poco più di una settimana fa, ma ora è ufficiale: Nikola Vasic giocherà in prestito per un’altra stagione con il Vasalunds, il club svedese che lo aveva accolto già lo scorso inverno. Di seguito il comunicato ufficiale della Reggina: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vasalunds IF, per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si lega al club svedese fino al 31 dicembre 2021”. Foto: Twitter Reggina L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo avevamo anticipato poco più di una settimana fa, ma ora è ufficiale:giocherà inper un’altra stagione con il, il club svedese che lo aveva accolto già lo scorso inverno. Di seguito il comunicato ufficiale: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la societàIF, per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore. L’attaccante si lega al club svedese fino al 31 dicembre 2021”. Foto: TwitterL'articolo ...

