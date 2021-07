Trasporti: FlixBus incontra la Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità, Teresa Bellanova, e il capo dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Mauro Bonaretti. (Di giovedì 15 luglio 2021) (Milano, 15 luglio 2021) - Al centro dell'incontro: aiuti al settore e ripresa del viaggio in bus a pieno carico in totale sicurezza Milano, 15 luglio 2021 – A seguito delle misure introdotte dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia, e a fronte della difficile situazione vissuta dalle imprese italiane del trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza, FlixBus ha incontrato ieri la Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità, Teresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Milano, 15 luglio 2021) - Al centro dell'incontro: aiuti al settore e ripresa del viaggio in bus a pieno carico in totale sicurezza Milano, 15 luglio 2021 – A seguitomisure introdotte dal Governo per il contenimentodiffusionepandemia, e a frontedifficile situazione vissuta dalle imprese italiane del trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza,hato ieri la...

Advertising

TrasportiItalia : .@FlixBus_IT incontra la viceministra del @mims_gov @TeresaBellanova per discutere di aiuti al settore, gravemente… - biagio_merandi : RT @Utopia_lab: ??? #7luglio h 9.00 Largo Chigi, Vista sulla Politica. ??? La #RassegnaStampa di @TheWatcherPost con @enzabrunobossio e @ma… - FratellidItalia : RT @maurorotelli: Questa mattina ospite dagli amici di @utopia_publicaffairs per parlare di attualità politica e trasporti con @enzabrunobo… - maurorotelli : Questa mattina ospite dagli amici di @utopia_publicaffairs per parlare di attualità politica e trasporti con… -