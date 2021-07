Tortorella (Consulcesi): “Transizione al digitale unica via per imprese per crescere” (Di giovedì 15 luglio 2021) Durante i mesi del lockdown in cui l’economia italiana era paralizzata, le aziende basate sul digitale hanno retto il colpo. Anzi, le pmi che avevano investito nella Transizione digitale sono cresciute del 50%, secondo uno studio del Politecnico di Milano. L’innovazione digitale ha rappresentato una sorta di ancora di salvezza per le aziende. E proprio la valorizzazione del digitale e il riconoscimento dell’importanza del ‘capitale umano’ nei processi di crisi e di crescita, è il tema del nuovo libro di Massimo Tortorella, ‘Il Capitale digitale’, in uscita il 22 luglio in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Durante i mesi del lockdown in cui l’economia italiana era paralizzata, le aziende basate sulhanno retto il colpo. Anzi, le pmi che avevano investito nellasono cresciute del 50%, secondo uno studio del Politecnico di Milano. L’innovazioneha rappresentato una sorta di ancora di salvezza per le aziende. E proprio la valorizzazione dele il riconoscimento dell’importanza del ‘capitale umano’ nei processi di crisi e di crescita, è il tema del nuovo libro di Massimo, ‘Il Capitale’, in uscita il 22 luglio in ...

