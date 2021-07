Svelato prototipo vetture 2022 | Domenicali ' più spettacolo'

(Di giovedì 15 luglio 2021) "Le monoposto in gara nelsaranno più filanti e aggressive e permetteranno ai piloti di far vivere al pubblico gare più spettacolari". Queste le parole del ceo della Formula 1, Stefano,...

"Ilè il frutto di ricerche portate avanti tenendo conto sia del fattore sportivo, sia di quello finanziario - ha detto infatti il direttore sportivo del progetto Formula 1, Ross Brawn - . ...La prima manifestazione concreta è iloggi, che, nelle parole di Ross Brawn, vuole attirare nuovi spettatori, senza disaffezionare gli appassionati di oggi. Solo il tempo ci dirà se ...E' di Max Verstappen uno dei primi commenti dei piloti da Silverstone sul prototipo della monoposto 2022, svelata oggi in diretta in line. "Spero che la nuova monoposto possa migliorare le gare - è il ...(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “Se l’obiettivo è lottare di più in pista, io sono felice della strada intrapresa”. E’ di Max Verstappen uno dei primi commenti dei piloti da Silverstone sul prototipo della mo ...