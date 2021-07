Scudetto Serie A 2021/22: chi è la favorita? Il pronostico (Di giovedì 15 luglio 2021) I bookmakers hanno fatto la graduatoria per la quota Scudetto della Serie A 2021/22: Juventus favorita La quota Scudetto fatta dai bookmakers dopo la pubblicazione del calendario della Serie A 2021/22 parla chiaro: la Juventus parte da favorita per riprendersi il trono di campione d’Italia “scippato” nell’ultima stagione dall’Inter. I betting analyst vedono infatti i bianconeri favoriti a 2,15 con i campioni d’Italia in carica che inseguono a 3,25. In terza piazza c’è il Milan con 12 seguito da Atalanta e Napoli (14), Roma (16) ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) I bookmakers hanno fatto la graduatoria per la quotadella/22: JuventusLa quotafatta dai bookmakers dopo la pubblicazione del calendario della/22 parla chiaro: la Juventus parte daper riprendersi il trono di campione d’Italia “scippato” nell’ultima stagione dall’Inter. I betting analyst vedono infatti i bianconeri favoriti a 2,15 con i campioni d’Italia in carica che inseguono a 3,25. In terza piazza c’è il Milan con 12 seguito da Atalanta e Napoli (14), Roma (16) ...

