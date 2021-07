Advertising

OfficialASRoma : ??? “Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti” ?? - virginiaraggi : Insieme a José Mourinho nei Musei Capitolini. Buon lavoro Special One! #Roma #Mourinho - angelomangiante : #Mourinho: ' Non è la Roma di Mourinho. È la Roma dei romanisti. Io sono solo uno in più, niente di più. Sono qui p… - vivereitalia : Calcio. Roma, Tiago Pinto: 'Dzeko è felice ed ha un rapporto speciale con Mourinho' - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho aspetta #Xhaka: è braccio di ferro con l'Arsenal: Tiago Pinto non vuole arrivare a 20 miloni e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Corriere dello Sport

Oggi, giovedì 15 luglio, latargata Joséesordirà in una amichevole estiva contro il Montecatini , squadra che gioca in Eccellenza. L'amichevole si giocherà alle 18 a Trigoria . La partita non sarà trasmessa in ...- Laha il suo portiere,ha il giocatore che voleva. Sbarcato Rui Patricio, adesso lo Special One spera di avere presto in squadra un altro suo pupillo, Granit Xhaka . C'è tanto lavoro da ...I tifosi sono un po’ impazienti però…. “Nell’immediato dobbiamo vincere domani in amichevole (ride, ndr) Queste le sue parole:. Leggi anche:. Il calendario della prossima Serie A. Dzeko sempre al cent ...In vista della prossima stagione della Roma parla Ugo Trani, giornalista del quotidiano Il Messaggero, intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo, la trasmissione ideata e condotta da Mario Corsi, su ...