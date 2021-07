Operai Whirlpool occupano lo scalo di Napoli

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 15 luglio 2021) Mercoledì il blitz a Santa Maria Capua a Vetere, ieri quello all’aeroporto di. I lavoratori dellanon fermano la loro lotta, in attesa del promesso intervento del presidente del consiglio sul board americano della multinazionale. «Auspichiamo che l’intervento di Draghi blocchi la procedura di licenziamento. La lotta continua finchè non torneremo a produrre nello stabilimento di via Argine. Ci saranno anche iniziative più clamorose. Il ritiro della procedura di licenziamento è per noi la condizione fondamentale per poter … Continua L'articolo proviene da il manifesto.