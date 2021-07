Ondata di arresti a Roma, 8 in 24 ore: agenti picchiati, merce rubata e spaccio di droga (Di giovedì 15 luglio 2021) Ondata di arresti durante i servizi per il controllo del territorio, con 8 persone finite in manette nell’ultime 24 ore. Tutti i controlli: 8 arresti Sono stati gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani ad arrestare per furto aggravato K.G. cittadino georgiano di 35 anni. L’uomo, dopo essere entrato all’interno di un negozio di elettronica del centro commerciale Porta di Roma, ha prelevato un PC dallo scaffale cercando di staccare dallo stesso, il cavo di collegamento all’allarme. Quando improvvisamente il sistema di allarme è scattato, l’uomo si è allontanato in tutta fretta e poi, quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021)didurante i servizi per il controllo del territorio, con 8 persone finite in manette nell’ultime 24 ore. Tutti i controlli: 8Sono stati gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani ad arrestare per furto aggravato K.G. cittadino georgiano di 35 anni. L’uomo, dopo essere entrato all’interno di un negozio di elettronica del centro commerciale Porta di, ha prelevato un PC dallo scaffale cercando di staccare dallo stesso, il cavo di collegamento all’allarme. Quando improvvisamente il sistema di allarme è scattato, l’uomo si è allontanato in tutta fretta e poi, quando ...

