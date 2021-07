Omofobia: Renzi, 'Fedez parla di cose che non conosce' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Fedez parla di cose che non conosce. Io lo ascolto quando parla, 5 anni fa attaccò ad alzo zero Giorgio Napolitano, che in politica è un gigante e Fedez una persona che non conosce le cose di cui parla". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "diche non. Io lo ascolto quando, 5 anni fa attaccò ad alzo zero Giorgio Napolitano, che in politica è un gigante euna persona che nonledi cui". Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5.

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Renzi Meglio ricorrere a una querela per diffamazione che a un rogo Non sembra vero che si stia seriamente discutendo se l'omofobia, quando è un'opinione espressa a voce alta, possa essere equiparata a un reato violento, ... La recente querelle tra Fedez e Renzi ha fatto ...

Chiara Ferragni, nuova bordata contro i politici sul Ddl Zan A pochi giorni di distanza dal botta e risposta mediatico con Matteo Renzi sul Ddl Zan , l'... poiché Chiara prosegue nel raccontare anche di aver udito parlamentari definire l'omofobia uno ...

Omofobia: Renzi, 'bastano due cambi e la legge viene fatta' La Sicilia Omofobia: Ronzulli, ‘con disponibilità a confronto avremmo già legge’ Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Se si vuole davvero approvare una legge che tuteli chi è vittima di violenza, odio e discriminazioni omofobe non c’è altra strada che ripartire da un tavolo di confronto ...

Omofobia: Renzi, 'bastano due cambi e la legge viene fatta' Roma, 15 lug. "Due cambi, su gender e scuola, e la legge viene fatta. Io sono per avere un uovo oggi, per avere un accordo. Poi, chi vuole fare le battaglie di ...

