Netflix potrebbe presto offrire videogiochi. Assunto un ex dirigente di EA e Zynga (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo un report di Bloomberg, Netflix sta cercando di entrare nel mondo dei videogiochi, anche se rimangono molte domande e nulla è certo in questa fase. La società ha Assunto l'ex dirigente di Electronic Arts e Zynga, Mike Verdu, che dovrebbe guidare i suoi sforzi in questo settore come vice president of game development, afferma il report. "L'idea è di offrire videogiochi sulla piattaforma di streaming di Netflix entro il prossimo anno", ha riferito Bloomberg, citando una fonte vicina alla vicenda. "La società attualmente non prevede di addebitare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo un report di Bloomberg,sta cercando di entrare nel mondo dei, anche se rimangono molte domande e nulla è certo in questa fase. La società hal'exdi Electronic Arts e, Mike Verdu, che dovrebbe guidare i suoi sforzi in questo settore come vice president of game development, afferma il report. "L'idea è disulla piattaforma di streaming dientro il prossimo anno", ha riferito Bloomberg, citando una fonte vicina alla vicenda. "La società attualmente non prevede di addebitare ...

Advertising

misteruplay2016 : Netflix potrebbe presto offrire videogiochi. Assunto un ex dirigente di EA e Zynga - SIMO_CAVOUR : RT @giulia60031200: Cambiamento climatico, ecco un documentario che spiega cosa si potrebbe fare per non peggiorare la situazione. Il docum… - Anna94198447 : RT @giulia60031200: Cambiamento climatico, ecco un documentario che spiega cosa si potrebbe fare per non peggiorare la situazione. Il docum… - gigige2017 : RT @giulia60031200: Cambiamento climatico, ecco un documentario che spiega cosa si potrebbe fare per non peggiorare la situazione. Il docum… - myogi2002 : RT @giulia60031200: Cambiamento climatico, ecco un documentario che spiega cosa si potrebbe fare per non peggiorare la situazione. Il docum… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix potrebbe "Mio padre di nuovo centrale? Un risarcimento per le ingiustizie" ...internazionali sono un passaggio obbligato per le tv di fronte allo strapotere dei vari Netflix, ... Il centrodestra vincerebbe? "Credo che il risultato finale potrebbe essere ancora più ampio. L'unità ...

Netflix pianifica l'espansione nel mondo dei giochi Netflix vanta molti più abbonati di altre piattaforme concorrenti ma mira ancora più in alto e l'aggiunta dei giochi potrebbe essere la più ardita di sempre. Verdu ha lavorato come dirigente ...

Netflix potrebbe offrire videogiochi in streaming a partire dal 2022 Multiplayer.it Netflix potrebbe offrire videogiochi in streaming a partire dal 2022 Netflix potrebbe effettuare il grande passo verso l'offerta di videogiochi in streaming a partire già dal 2022, secondo quanto riportato da un nuovo approfondimento di Bloomberg emerso in queste ...

Netflix potrebbe presto offrire videogiochi. Assunto un ex dirigente di EA e Zynga Secondo un report di Bloomberg, Netflix sta cercando di entrare nel mondo dei videogiochi, anche se rimangono molte domande e nulla è certo in questa fase. La società ha assunto l'ex dirigente di Elec ...

...internazionali sono un passaggio obbligato per le tv di fronte allo strapotere dei vari, ... Il centrodestra vincerebbe? "Credo che il risultato finaleessere ancora più ampio. L'unità ...vanta molti più abbonati di altre piattaforme concorrenti ma mira ancora più in alto e l'aggiunta dei giochiessere la più ardita di sempre. Verdu ha lavorato come dirigente ...Netflix potrebbe effettuare il grande passo verso l'offerta di videogiochi in streaming a partire già dal 2022, secondo quanto riportato da un nuovo approfondimento di Bloomberg emerso in queste ...Secondo un report di Bloomberg, Netflix sta cercando di entrare nel mondo dei videogiochi, anche se rimangono molte domande e nulla è certo in questa fase. La società ha assunto l'ex dirigente di Elec ...