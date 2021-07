Meghan Markle sta lavorando a una serie animata per Netflix

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Foto: Wikipedia)Dopo essere stata, a sua insaputa, protagonista di innumerevoli meme anti-inglesi durante la finale degli Europei di calcio,torna a far parlare di sé, ma per progetti più seri e concreti. La duchessa del Sussex, infatti, stacome creatrice di unadella Archewell Productions, la casa di produzione da lei fondata insieme al principe Harry, e destinata a essere distribuita su. S’intitolerà Pearl e sarà, secondo la sinossi ufficiale, “unaper famiglie incentrata sulle avventure di una ragazzina dodicenne che ...

Vanity Fair Italia

L'Archewell Productions, la società lanciata dal principe Harry e da, sta ufficialmente entrando nel business dell'animazione.sarà, infatti, la creatrice di Pearl , una "serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata ...Attrice, modella e cantante indiana, vincitrice di Miss Mondo nel 2000, ambasciatrice Unicef, Priyanka è soprattutto una amica intima di. Tanto che fu tra le prime a conoscere il ...Podcast, libri per bambini e adesso anche una nuova serie animata Netflix dedicata all’empowerment femminile: la duchessa del Sussex Meghan Markle, lasciatasi alle spalle le polemiche, ha diversi prog ...Archewell Productions, la compagnia di produzione messa in piedi dal principe Harry e da Meghan Markle per conto di Netflix, entra nel mercato del cinema d’animazione. La duchessa di ...