Maltempo in Germania, Coblenza inondata: 19 morti e decine di dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni a Schuld , nella regione di Coblenza, Ovest della Germania. Il Maltempo ha provocato l'esondazione di ...

Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - Adnkronos : Eccezionale ondata di maltempo in #Germania, piogge e inondazioni: 4 morti, 50 dispersi. - NuovoSud : Maltempo in Germania, 19 morti e 70 dispersi - ultimoranet : Germania ????, almeno 20 vittime e decine di dispersi per Maltempo. ?? @ultimoranet -