L’ultima sciocchezza | un liberale non può essere di destra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sul Mulino – Nuova Informazione bibliografica 2/21, Gianfranco Pasquino rivolge una critica misurata e pacata, anche se non condividibile, al libro di Giuseppe Bedeschi, I Maestri del liberalismo nell’Italia repubblicana (Ed. Rubbettino). A suo avviso, “l’autore non delinea i criteri in base ai quali ha scelto i suoi maestri né quali siano/sono gli irrinunciabili principi del liberalismo”, inoltre non sembraconsapevole del fatto che “è la com­binazione tra i diritti, a partire, come essenziale e fondante, dalla libertà, con le istituzioni, la loro separazione, i freni e i contrappesi, la accountability, che configura il liberalismo contemporaneo”. Bedeschi, ...