La riforma della giustizia necessaria | secondo David Ermini

Nel suo ultimo Matteo Renzi lo definisce inadeguato, pentendosi di aver favorito la sua nomina per un «ruolo troppo grande per lui». Ma il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini su questo non ha «nulla da dire». Mentre in un'intervista al Foglio spiega la sua visione della giustizia italiana, partendo dalla storica visita di Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo le violenze sui detenuti emerse dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie. Quella visita, dice Ermini, «ha un significato molto importante perché la civiltà di un Paese si ...

Ultime Notizie dalla rete : riforma della Con il "Fit for 55" l'Ue passa dalla teoria alla pratica Il dazio L'ultimo grande pezzo della riforma era stato già evocato al G20 finanze di Venezia ed è un altro grande rischio che si prende l'Unione: il Cbam. È una sigla che impareremo a conoscere, ...

Rsa e domiciliarità, una falsa contrapposizione (15/07/2021) Per quanto riguarda la Lombardia guarda alla revisione della legge regionale 23 della riforma sociosanitaria in corso auspicando che 'sia funzionale a un percorso di valorizzazione del territorio'. '...

Riforma della giustizia: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi la Repubblica Calcio: Chievo escluso dalla B, “segnali allarmanti” Dopo la prima bocciatura della Covisoc, il Consiglio federale della ... un intervento”, ha sottolineato Gravina parlando di riforma dei campionati. “I tempi sono gli stessi, la necessità ...

Il patto disumano con la Libia da non rinnovare Egregio presidente Draghi, la cronaca di queste settimane in più occasioni ha dato conto di stragi e tragedie che continuano a consumarsi sotto i nostri occhi nel Mediterraneo, sulle coste italiane e ...

