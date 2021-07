Inter, Calhanoglu: “Milan? L’unico a volermi era Pioli. Simone Inzaghi mi piace!” (Di giovedì 15 luglio 2021) Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di Dazn per spiegare il suo addio al Milan e per fare il punto della situazione in vista della stagione 2021-2022. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: Sull’addio al Milan “Pioli era L’unico a volermi davvero al Milan. Ho parlato molto con lui, però poi ha rispettato la mia decisione”. Sul passaggio all’Inter “Si è svolto tutto velocemente, mi hanno chiamato Ausilio e Inzaghi, se ti vuole una squadra che è già forte, c’è grande ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Hakan, nuovo acquisto dell’, èvenuto ai microfoni di Dazn per spiegare il suo addio ale per fare il punto della situazione in vista della stagione 2021-2022. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: Sull’addio aleradavvero al. Ho parlato molto con lui, però poi ha rispettato la mia decisione”. Sul passaggio all’“Si è svolto tutto velocemente, mi hanno chiamato Ausilio e, se ti vuole una squadra che è già forte, c’è grande ...

