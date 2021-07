Il turismo spaziale è diventato realtà grazie a Unity 22 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il viaggio della missione Unity 22 segna davvero l’inizio dell’era del turismo spaziale. Marte si avvicina? Il viaggio organizzato da Sir Richard Brenson e dalla sua Virgin Galactic con Unity 22 è un passo importante nella rotta del turismo spaziale. A bordo dello SpaceShipTwo, successore di quello SpaceShipOne che quasi venti anni fa vinse l’Ansari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Il viaggio della missione22 segna davvero l’inizio dell’era del. Marte si avvicina? Il viaggio organizzato da Sir Richard Brenson e dalla sua Virgin Galactic con22 è un passo importante nella rotta del. A bordo dello SpaceShipTwo, successore di quello SpaceShipOne che quasi venti anni fa vinse l’Ansari L'articolo proviene da Consumatore.com.

