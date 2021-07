“I miei figli non si toccano” Ursula Bennardo | l’ira della compagna di Sossio Aruta

(Di giovedì 15 luglio 2021)è una furia in queste ore. L’ex ‘Uomini e Donne’ e dolce metà dinon ha perdonato assolutamente alcune frasi che le sono state rivolte in questi giorni. Non è la prima volta che finisce nel baratro delle polemiche, però in questa occasione ha voluto mettere da parte il silenzio ed è intervenuta pubblicamente per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. E non accetta inoltre che siano tirati in ballo anche i suoiin questi discorsi decisamente poco carini. Recentemente ha criticato la situazione legata a Valentina e Tommaso di ‘Temptation Island’: “Se fosse ...

Advertising

itsmrndhere : RT @tdkauxsia: se harry non twetta giustamente vi incazzate, se twetta vi incazzate uguale, cioè figli miei avete anche un po rotto il cazzo - nonpiucarly : RT @ilavch: la modalità della finale sarà stata pure una cagata ma io ho visto i miei figli esibirsi settanta volte ed è l’unica cosa che m… - ehitschia : RT @ilavch: la modalità della finale sarà stata pure una cagata ma io ho visto i miei figli esibirsi settanta volte ed è l’unica cosa che m… - Boloforever : @PrincipiFranco @tura60 Probabilmente il vaccino non c’entra ma perché rischiare, io ai miei figli l’ho sconsigliat… - maria16162673 : RT @ilavch: la modalità della finale sarà stata pure una cagata ma io ho visto i miei figli esibirsi settanta volte ed è l’unica cosa che m… -

Ultime Notizie dalla rete : miei figli

varesenews.it

Tutti i genitori hanno paura per i loro, ma non tutti sono costretti ad avere paura per una ... Ringrazio la mia capogruppo Annamaria Bernini, icolleghi e tutto il mio partito Forza Italia ...... Pier Giorgio e la più giovane Elena: "Imi giudicano in maniera differente. La storia di ... Che io avevo trascurato, non posso difendermi dietro al fatto che anch'io avevo iproblemi da ...Maria De Filippi e i suoi programmi si sono fermati per la pausa estiva ma la conduttrice continua ad interessare il suo pubblico e, infatti, in queste ...Non solo palestra per entrare nella parte del pompiere il cui figlio scompare per 10 anni: «Ho fatto dei turni di notte con le squadre di pompieri, ho partecipato ai loro interventi per cogliere l’umo ...