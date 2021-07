Advertising

sportli26181512 : Florenzi, addio al Psg: 'E' stato un privilegio': L'esterno, fresco vincitore di Euro 2020, si è congedato dal club… - infoitsport : Florenzi-Roma, addio segnato. Inter in corsa post-Europeo? - internewsit : Florenzi-Roma, addio segnato. Inter in corsa post-Europeo? - -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi addio

" Grazie Psg - ha scritto- È stato un anno incredibile, in una città straordinaria. È arrivato il momento dei saluti. Essere parte di questa famiglia è stato un grande privilegio. Giocare ...Alessandrosaluta definitivamente il Paris Saint Germain: ecco il messaggio del difensore della Roma e della Nazionale Alessandroha salutato il Paris Saint Germain. Il campione d'Europa con la Nazionale di Mancini torna a Roma dopo l'anno in prestito ai parigini. "È il momento di salutarci. È stato un grande privilegio ...L'esterno, fresco vincitore di Euro 2020, si è congedato dal club francese con un post su Instagram. Dopo le vacanze andrà in ritiro con Mourinho ...Alessandro Florenzi attraverso un messaggio sui social ha ufficializzato l’addio al Psg, dopo una sola stagione in prestito ...