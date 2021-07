Ermal Meta si schiera con Fedez | “Il Codacons ha intrapreso una guerra personale”

(Di giovedì 15 luglio 2021)sicon, dopo l’ennesima istanza ricevuta dal. L’associazione, intanto, si dice pronta ad una nuova querela ai danni del rapper che non ha capito bene il punto della situazione. L’associazione vuole tutelare proprio le raccolte fondi, quelle di cui Scena Unita fa parte e in una nota sul sito ufficiale dichiara di non apprezzare il “delirante video pubblicato sui social, ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili”. “Evidentementenon ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha ...

Advertising

RadioItalia : 'Siamo tutti qui, ma che spettacolo, quasi identici, non è un miracolo, tutti liberi, tutti o nessuno' @MetaErmal… - KriMaP : RT @Meta__Moro: Comunque sembra di parlare con i muri. Ermal Meta fa il cantante non il manager, organizzatore di eventi, conoscitore di ma… - LucioMichele1 : RT @Iaia_31886: Concerto di Ermal Meta al teatro Colosseo il 25 Ottobre 2017. Un concerto indimenticabile! Con passaggio nel backstage a fi… - Iaia_31886 : @Daniele75144186 C'è che ho conosciuto il sassofonista di Ermal Meta, è una bella persona e, a mio avviso, un bel ragazzo. Nulla di più. - RobertoArduini1 : RT @Iaia_31886: Concerto di Ermal Meta al teatro Colosseo il 25 Ottobre 2017. Un concerto indimenticabile! Con passaggio nel backstage a fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

OptiMagazine

... Malika Ayane, Boomdabash Con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fred De Palma E Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J " Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini,, ...In particolare, per ottobre era prevista una serie […] Cultura e Spettacoli Alassio ospitail vincitore di Sanremo Posted on 21 Marzo 2018 Author Redazione Alassio. 'Per il secondo ...Prosegue l'appuntamento con Battiti Live 2021, la fortunata trasmissione musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Lo show è stato registrato nelle scorse settimane in Puglia e adesso ...Claire Audrin dalle strade di Londra al debutto in italiano: la cantautrice vincitrice assoluta di LAZIOSound pubblica il suo singolo “Sospesa” Dalle strade di Londra, al palco di Ermal Meta, passando ...