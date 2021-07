“E’ solo un mal di testa” e lo dimettono dall’Ospedale. Il figlio del campione è morto poco dopo (Di venerdì 16 luglio 2021) Lutto a Sedico, in provincia di Belluno, per la morte a soli 18 anni di Davide Bistrot, figlio di Paolo, ex palleggiatore e nazionale di volley, che per anni ha militato nell’allora Luxottica Belluno. Il ragazzo, stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, avrebbe accusato nei giorni scorsi forti mal di testa. Si sarebbe anche recato in ospedale, ma dopo un'ora e dopo una flebo è stato dimesso. Tornato a casa è andato a dormire, ma il mattino seguente è stato trovato senza vita nel suo letto dalla mamma Barbara. Una vera e propria tragedia, su cui anche la magistratura intende vederci chiaro. La Procura di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) Lutto a Sedico, in provincia di Belluno, per la morte a soli 18 anni di Davide Bistrot,di Paolo, ex palleggiatore e nazionale di volley, che per anni ha militato nell’allora Luxottica Belluno. Il ragazzo, stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, avrebbe accusato nei giorni scorsi forti mal di. Si sarebbe anche recato in ospedale, maun'ora euna flebo è stato dimesso. Tornato a casa è andato a dormire, ma il mattino seguente è stato trovato senza vita nel suo letto dalla mamma Barbara. Una vera e propria tragedia, su cui anche la magistratura intende vederci chiaro. La Procura di ...

