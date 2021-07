Dimaro, Napoli primo allenamento. Osimhen subito in gol. la squadra indossa la casacca con un messaggio -VIDEO (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Napoli di Spalletti ha svolto il primo allenamento a Dimaro. La squadra è entrata sul Campo di Carciato poco dopo le 17. Presenti sugli spalti pochissimi di tifosi partenopei, nutrita invece la truppa di giornalisti e fotografi. ACCLAMATO Osimhen Presenti di nuovo i tifosi sugli spalti, il più acclamato è stato Osimhen. Tanti applausi per Luciano Spalletti, alla sua prima direzione dell’allenamento degli azzurri. Il tutto sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, anche lui accolto dal calore dei tifosi presenti sugli spalti. Victor ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 luglio 2021) Ildi Spalletti ha svolto il. Laè entrata sul Campo di Carciato poco dopo le 17. Presenti sugli spalti pochissimi di tifosi partenopei, nutrita invece la truppa di giornalisti e fotografi. ACCLAMATOPresenti di nuovo i tifosi sugli spalti, il più acclamato è stato. Tanti applausi per Luciano Spalletti, alla sua prima direzione dell’degli azzurri. Il tutto sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, anche lui accolto dal calore dei tifosi presenti sugli spalti. Victor ...

