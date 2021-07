Caso Mensa dei poveri, a processo l’ex eurodeputata Lara Comi e altri 60 per tangenti e appalti pilotati (Di giovedì 15 luglio 2021) Andranno a processo l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi e altri 60 imputati per il Caso della “Mensa dei poveri”. L’inchiesta della procura di Milano aveva fatto emergere un sistema di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti. Coinvolti nell’indagine diversi esponenti politici del centrodestra milanese e lombardo. Tra loro anche l’ex numero due di Forza Italia in Lombardia, Pietro Tatarella e il consigliere regionale Fabio Altitonante. Entrambi rinviati a giudizio, hanno ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Andranno aeuroparlamentare di Forza Italia60 imputati per ildella “dei”. L’inchiesta della procura di Milano aveva fatto emergere un sistema die nomine pilotate e finanziamenti illeciti. Coinvolti nell’indagine diversi esponenti politici del centrodestra milanese e lombardo. Tra loro anchenumero due di Forza Italia in Lombardia, Pietro Tatarella e il consigliere regionale Fabio Altitonante. Entrambi rinviati a giudizio, hanno ...

