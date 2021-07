Auto bloccata su passaggio a livello, denunciata conducente (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ha ignorato gli avvisi luminosi e acustici che annunciavano l’arrivo del treno, ha innestato la prima e ha deciso di attraversare ugualmente i binari restando però incastrata con la propria Auto tra le barriere. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove un’Automobilista di 57 anni di Castellammare di Stabia è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata per interruzione di pubblico servizio, visto anche che ha causato un ritardo di almeno venti minuti sulla tratta Napoli-Salerno dove transitano i convogli di Trenitalia. Stando alla ricostruzione fatta dai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ha ignorato gli avvisi luminosi e acustici che annunciavano l’arrivo del treno, ha innestato la prima e ha deciso di attraversare ugualmente i binari restando però incastrata con la propriatra le barriere. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove un’mobilista di 57 anni di Castellammare di Stabia è statadai carabinieri della stazione di Torre Annunziata per interruzione di pubblico servizio, visto anche che ha causato un ritardo di almeno venti minuti sulla tratta Napoli-Salerno dove transitano i convogli di Trenitalia. Stando alla ricostruzione fatta dai ...

