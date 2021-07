ATP Bastad 2021 | i risultati del 15 luglio Definiti i quarti | eliminato Fabio Fognini

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il secondo turno del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, si è completato quest’oggi e sono statidi finale, che si giocheranno domani. Non restano azzurri in tabellone dopo l’odierna eliminazione dilotta ma si arrende dopo due ore in tre set allo spagnolo Roberto Carballés Baena, il quale esce vincitore per 6-3 1-6 6-4 e domani neiaffronterà lo slovacco Norbert Gombos, che supera il finlandese ...