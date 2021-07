(Di mercoledì 14 luglio 2021) Non passa nemmeno un’ora dall’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento quando idello stabilimentodi Napoli decidono che la prima mossa è portare lae la protesta davanti a Mario. Non a palazzo Chigi, non tra una settimana. Ma sotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il premier è atteso insieme alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Subito, il tempo di prendere le macchine e percorrere quaranta chilometri. Le magliette rosse della Fiom, le bandiere di tutte le sigle sindacali, le mascherine, ma soprattutto la prima immagine della frattura tra il Governo e un ...

Advertising

ciropellegrino : Operai #whirlpool verso #SantaMariaCapuaVetere , aspettano #Draghi davanti carcere. Oggi arrivata notizia di iniz… - larampait : (VIDEO) #Draghi e #Cartabia al #carcere #SMCV, presidio operai #Whirlpool - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Whirlpool, Draghi incrocia la rabbia dei lavoratori licenziati - Lacasespoglia : RT @blue_flag4: Draghi preferisce incontrare un gruppo di viziati milionari piuttosto che dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa… - LuckyKaos : RT @GiovanniPaglia: Chi ha sbloccato i licenziamenti senza uno straccio di politica industriale, sapeva che il giorno dopo i 340 di Whirlpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Draghi

Il presidente del Consiglio Marioè arrivato da pochi minuti a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in visita al carcere '... A pochi metri anche una delegazione delladi via Argine che ..."Siamo qui a chiedere di incontraredopo la decisione delladi drammatizzare la vertenza ignorando la disponibilità di Governo e Sindacati ad usare gli ammortizzatori Covid per ...Non passa nemmeno un’ora dall’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento quando i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli decidono che la prima mossa è portare la rabbia e la prote ...NAPOLI - 'Siamo qui perché vogliamo incontrare Draghi, garante di un accordo con Confindustria, Confcommercio e di tutti i lavoratori. Draghi ...