Tra boxe e Youtube, intervista a Mattia Faraoni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mattia Faraoni è un peso massimo leggero di 29 anni che vanta 29 incontri nella kickboxing, con un bilancio di 25 vittorie (12 per KO) e 4 sconfitte. Una disciplina in cui si è laureato tre volte campione italiano, oltre ad aver ottenuto un terzo posto sia ai campionati europei che a quelli mondiali della sigla WAKO, e combattuto in galà del calibro di Oktagon e Bellator. Ma Faraoni è stato anche un ottimo pugile dilettante (campione italiano degli Assoluti e universitario, vincitore del Guanto d'oro) prima di passare alla boxe professionistica, dove attualmente detiene un record di 6 vittorie, una sconfitta e un ...

