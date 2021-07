Temptation Island | una coppia del programma in crisi | salta il matrimonio?

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Unadelè ine potrebbere anche il: ecco di chi stiamo parlandoè un reality show in onda su Canale 5, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay. Ilva in onda dal 2014, anche se la prima edizione è andata in onda nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EhiAdora : Comunque sappiate che anche se sono la donna più alternativa del pianeta commenterò tutto ciò che è trash compreso temptation island ? - barw_ : ora capisco perché la gente va a temptation island - Sangiuls5 : @federic25571253 Penso che la produzione di temptation island per averli si venderebbe un rene, tanto sanno che dop… - damons_wife_ : l’invasore che corre e gli addetti che cadono per bloccarlo mi ricordano temptation island con ciro che corre da fe… - federic25571253 : Giulia e sangiovanni temptation island VIP? (Ironico ovviamente) #amemici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

: Claudio e Ste dopo il falò di confronto hanno deciso di uscire insieme dal programma. Vediamo insieme cosa è successo dopo il loro incontro. Nell'ultima puntata di...Aldo Grasso per il 'Corriere della Sera' ALDO GRASSO Nonostante i buoni propositi, qualche puntata di '' bisogna vederla: il falò è pur sempre una delle ultime liturgie che ci restano e non mi stupirei venisse presto ...Una coppia del programma Temptation Island è in crisi e potrebbe saltare anche il matrimonio: ecco di chi stiamo parlando Temptation Island, una coppia del programma è in crisi: salta anche il ...Mentre il pubblico di Canale 5 continua a godersi il percorso delle coppie della nona edizione di Temptation Island, in queste ore sono venuti fuori nuovi ...