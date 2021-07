Scuola: prove Invalsi, stabile la primaria ma calano secondarie in italiano e matematica (3) (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - La pandemia sembra avere accentuato anche il problema della dispersione scolastica, soprattutto nelle sue componenti più difficili da individuare e quantificare. La disponibilità di dati censuari sugli apprendimenti, confrontabili su base nazionale, permette di individuare quegli studenti che, pur non essendo dispersi in senso formale, terminano l'ultimo ciclo scolastico senza le competenze fondamentali, quindi a forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società non molto diverse da quelle degli studenti che non hanno terminato la Scuola secondaria di secondo grado. Complessivamente la pandemia ha fatto riscoprire la funzione sociale della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - La pandemia sembra avere accentuato anche il problema della dispersione scolastica, soprattutto nelle sue componenti più difficili da individuare e quantificare. La disponibilità di dati censuari sugli apprendimenti, confrontabili su base nazionale, permette di individuare quegli studenti che, pur non essendo dispersi in senso formale, terminano l'ultimo ciclo scolastico senza le competenze fondamentali, quindi a forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società non molto diverse da quelle degli studenti che non hanno terminato lasecondaria di secondo grado. Complessivamente la pandemia ha fatto riscoprire la funzione sociale della ...

Advertising

Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - TV7Benevento : Scuola: prove Invalsi, stabile la primaria ma calano secondarie in italiano e matematica (3)... - TV7Benevento : Scuola: prove Invalsi, stabile la primaria ma calano secondarie in italiano e matematica (2)... - TV7Benevento : Scuola: prove Invalsi, stabile la primaria ma calano secondarie in italiano e matematica... - LuigiCornaglia : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media -