Ruba il tricolore a un bimbo di 5 anni: il padre del piccolo gli rompe una gamba (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nettuno, 14 lug — Ruba la bandiera con il tricolore al bimbo di 5 anni, il papà del piccolo gli rompe una gamba a calci. A quanto pare il detto «è facile come Rubare a un bambino» non si applica ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. E’ successo infatti domenica sera, a Nettuno, sul litorale romano, quando tutta la città era scesa in strada per celebrare il magico 4 a 3 portato a casa dalla Nazionale di Mancini. I fatti sono avvenuti nella centralissima piazza Mazzini, dove a migliaia — chi a piedi, chi a bordo di motorini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nettuno, 14 lug —la bandiera con ilaldi 5, il papà delgliunaa calci. A quanto pare il detto «è facile comere a un bambino» non si applica ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. E’ successo infatti domenica sera, a Nettuno, sul litorale romano, quando tutta la città era scesa in strada per celebrare il magico 4 a 3 portato a casa dalla Nazionale di Mancini. I fatti sono avvenuti nella centralissima piazza Mazzini, dove a migliaia — chi a piedi, chi a bordo di motorini ...

