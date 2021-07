Riforma pensioni 2021, Uil a Tridico: confrontarsi su Quota 41 e uscita dai 62 anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell’articolo di ieri avevamo riportato le considerazioni di Roberto Ghiselli relativamente alla relazione Annuale del Presidente Inps Tridico, il segretario confederale della Cgil non solo aveva richiesto la rapida riapertura del tavolo di confronto tra Governo e sindacati, ma si era detto altresì contrario all’uscita con 64 anni e 36 di contributi con il ricalcolo contributivo o la liquidazione a 62 anni della sola pensione maturata nel regime contributivo. Quest’oggi invece riportiamo le considerazioni di Domenico Proietti, segretario Confederale della Uil, che sempre partendo dai contenuti della relazione annuale ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell’articolo di ieri avevamo riportato le considerazioni di Roberto Ghiselli relativamente alla relazione Annuale del Presidente Inps, il segretario confederale della Cgil non solo aveva richiesto la rapida riapertura del tavolo di confronto tra Governo e sindacati, ma si era detto altresì contrario all’con 64e 36 di contributi con il ricalcolo contributivo o la liquidazione a 62della sola pensione maturata nel regime contributivo. Quest’oggi invece riportiamo le considerazioni di Domenico Proietti, segretario Confederale della Uil, che sempre partendo dai contenuti della relazione annuale ...

